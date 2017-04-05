«Евровидение-2017» собираются перенести из Киева в Берлин / Пранкеры «раскололи» главу Европейского вещательного союза

Публикации за 05.04.17

Киев в последний момент может лишиться «Евровидения», если скандальная ситуация с представительницей России Юлией Самойловой не будет урегулирована. Организатор конкурса – Европейский вещательный союз (EBU) – готов перенести киевское «Евровидение» в Берлин. Об этом рассказала глава EBU Ингрид Дельтенре в разговоре с известными российскими пранкерами Вованом и Лексусом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пранкеры общались с Дельтенре под видом представителей украинских властей. В числе прочего глава EBU заявила, что организаторы конкурса ожидают от Украины соответствия правилам «Евровидения», согласно которым исключение участников или организаторов недопустимо. Дельтенре подчеркнула: когда Юлия Самойлова выступала в Крыму, она не была представителем «Евровидения». Кроме того, считает Дельтенре, Киев, если это необходимо, может заново ввести Юлию «под санкции» уже после конкурса.

Как отмечает Лайф, на замечание одного из пранкеров от имени премьера Украины Владимира Гройсмана, что до конкурса осталось всего два месяца и едва ли какая-то страна сможет так быстро провести подготовку, Дельтенре ответила кратко: «Мы уже все зарезервировали в Берлине». Дельтенре также заявила, что если конкурс из-за поведения Киева будет все же перенесен в Берлин, то Украина может на два года лишиться права участия в «Евровидении», как и контрактов с EBU на трансляцию Fifa World Cup.

В комментарии для RT Алексей Столяров (Лексус) пояснил, что позвонить Дельтенре от имени украинских лидеров решили после того, как стало известно, что представители Украины уклоняются от разговора с EBU. На вопрос радиостанции «Говорит Москва» о каких-либо очередных «санкциях» против России после подобного звонка, пранкеры ответили, что они являются «независимой третьей стороной», которая никак не относится к организации «Евровидения», поэтому санкций опасаться не нужно.

Впрочем, Европейский вещательный союз официально уже опроверг возможность переноса конкурса из Киева в Берлин.

Напомним, 1 апреля организаторы «Евровидения» присвоили Юлии Самойловой третий номер во втором полуфинале конкурса, несмотря запрет певице посещать Украину. А за день до этого EBU направил премьер-министру Украины Владимиру Гройсману письмо с выражением недовольства решением Киева не пускать на «Евровидение» Самойлову. В письме говорится, что ряд вещательных компаний Европы намерен бойкотировать трансляцию конкурса.

Певица Юлия Самойлова, с детства передвигающаяся в инвалидном кресле, должна была представлять Россию на конкурсе «Евровидение» в Киеве с песней Flame Is Burning. Однако Служба безопасности Украины запретила ей въезд в страну на три года из-за выступления девушки на концерте в Крыму. В МИД России назвали решение Киева политическим. Киев предложил России заменить участницу на «подходящую», но получил отказ. В России также заявили, что Юлия будет участвовать в «Евровидении-2018» независимо от того, в какой стране пройдет конкурс.

Вместе с тем, популярному российскому шоу Comedy Woman не запретили выступать в Киеве, несмотря на то, что до этого они объездили с гастролями весь Крым. Шоу с их участием в столице «незалежной» прошло с аншлагом 30 марта, причем среди зрителей были замечены депутаты Верховной Рады и прочие украинские «борцы со страной-агрессором».

Москва, Зоя Березина

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