В Севастополе разыскивают педофила: под подозрением мужчины 30-40 лет (ВИДЕО)

Публикации за 05.04.17

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Следственный комитет по Севастополю разыскивает подозреваемого в совершении преступления сексуального характера в отношении двух малолетних девочек.

Как передает корреспондент агентства РИА «Новый День», правоохранители обнародовали видеозапись, на которой неизвестный мужчина 30-40 лет среднего телосложения и ростом 174 см скрывается в подъезде, предположительно наблюдая за детьми. Подозреваемый был одет в футболку белого цвета, темные бриджи, коричневые сандалии, на голове – чёрная кепка.

Как сообщает пресс-служба Следкома Севастополя, следователи считают, что именно он 25 июля 2014 года возле дома №6 по улице Гагарина совершил насилие в отношении девочек 8 и 9 лет.

Правоохранители обращаются к жителям Севастополя, которые узнали преступника, с просьбой помочь установить его личность и местонахождение.

Телефон курирующего следователя-криминалиста: +7-978-936-80-46;

Телефон доверия следственного управления: +7-978-936-80-50 (круглосуточно)

Телефонная линия «Ребёнок в опасности»: +7-978-936-80-51 (круглосуточно)

Телефон дежурного следственного управления: +7-978-936-80-52 (круглосуточно)

Севастополь, Оксана Мурзина

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