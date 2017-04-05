В Бахчисарайском районе утвердили нового главу администрации

Публикации за 05.04.17

Должность главы администрации в Бахчисарайском районе получил Владимир Удахин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», до этого – с февраля 2017 года – Удахин занимал пост первого заместителя главы администрации.

О назначении нового главы сообщил у себя в Facebook председатель Бахчисарайского районного совета Рефат Дердаров.

По его словам, «присутствовавшие поздравили Владимира Владимировича и пожелали успехов в новой должности, а также поблагодарили Елену Геннадьевну Орлову, исполнявшую обязанности главы администрации района, за ответственный подход к работе». Выбор Удахина объясняют наибольшим количеством баллов, которые ему удалось получить на заседании конкурсной комиссии в конце марта.

Напомним, до Удахина должность главы администрации с августа 2016 года занимал чиновник, прибывший в Крым из Еврейской автономной области, Виктор Князев. В конце года глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал его отставку, вызванную низкой эффективностью работы, в том числе связанной со срывом освоения бюджетных средств, за которым стоят «невыполнение программ и обязательств».

Удахин, до своего появления в администрации, с 2001 года работал в ЧАО «Агрофирма Черноморец» (село Угловое Бахчисарайсого района), получив там в 2007 году должность финансового директора.

Бахчисарайский район, Леонид Маковецкий

Бахчисарайский район. Другие новости 05.04.17

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