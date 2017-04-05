Жители Ялты жалуются: городская инфекционная больница переполнена и не принимает пациентов

Публикации за 05.04.17

В Ялте зафиксировали рост больных кишечными заболеваниями, а горожане устроили панику.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на прошлой неделе в городскую инфекционную больницу поступило 40 человек, из них – 24 ребенка. Местные жители в социальных сетях утверждают: инфекционное отделение переполнено, а новых пациентов оправляют домой.

«Инфекционка не забита под завязку, места есть. Для этого времени года у нас вполне нормальные показатели, заболеваемость по лету бывает гораздо выше», – сообщил РИА «Новый День» начальник ялтинского отдела Роспотребнадзора Виталий Задорожний. Он добавил, что все поступившие на прошлой неделе пациенты питались в разных местах, что исключает вариант массового отравления в общепите.

При этом прокомментировать, почему все же ялтинцы утверждают, что новых пациентов не принимают, Задорожный не смог. «Не готов комментировать, но это отрицательная информация», – заключил Задорожний.

Отметим, что помимо социальных сетей, информацию о забитой инфекционной больнице распространили и местные издания.

Ялта, Анастасия Зук

Ялта. Другие новости 05.04.17

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