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Публикации за 05.04.17

Украину предупредили: ждите «конца света»

Украину предупредили: ждите «конца света»

На Украине остановлены две электростанции. В ближайшее время «незалежную» ожидает «конец света», то есть массовые веерные отключения электроэнергии. Официальный Киев замалчивает ситуацию.

Как перелает корреспондент РИА «Новый День», о предстоящих энерготрудностях рассказал глава Независимой конфедерации профсоюзов горняков Михаил Волынец. По его словам, сегодня остановились Трипольская ТЭС (1 тысяча 565 работников) и Приднепровская ТЭС (1тысяча 134 работника). Во время простоя работники будут получать две трети зарплаты. А некоторых отправят в отпуска «за свой счет». «Остается вопрос: на какой срок остановили ТЭСы?», – интересуется Волынец.

Он предупредил: все происходящее, безусловно, станет причиной веерных отключений электроэнергии, причем в первую очередь – для сел и райцентров. «Эти факты будут замалчивать и скрывать… Это закономерный результат бездействия властей по решению проблем в угольной отрасли», – пишет Волынец в своем блоге.

Главная причина остановки ТЭС – блокада Донбасса, вылившаяся в прекращение поставок угля, сообщает .

Напомним, в конце января украинские националисты – так называемые «ветераны АТО» – заблокировали железную дорогу, связывающую Донбасс с Украиной. Поставки угля на Украину с донецких предприятий были прекращены. Официальному Киеву пришлось ввести чрезвычайные меры в энергетике, ряд промышленных предприятий Украины встали тогда же. Сначала официальный Киев пытался повлиять на националистов и убедить их снять блокаду, которая фактически убивает и украинскую экономику. Но, потерпев неудачу, президент Петр Порошенко решил «возглавить безобразие» и уже от имени украинских властей ввел блокаду «сепаратистов».

В начале марта власти ДНР и ЛНР после нескольких предупреждений для Киева о снятии блокады перевели под внешнее управление 40 предприятий под украинской юрисдикцией, работающих на территории республики. Также власти самопровозглашенных республик пообещали перестроить все производственные процессы, чтобы ориентировать их на рынок России и других стран. Тогда же лидеры ЛНР и ДНР заявили, что «рвут все связи с Украиной», и не собираются их восстанавливать, даже если Киев передумает и блокаду снимет.

Киев, Зоя Березина

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