В Крыму начальница почты «прихватизировала» 700 тысяч бюджетных рублей

Публикации за 05.04.17

Крымские полицейские выявили факт хищения в одном из районных отделений связи. Деньги присвоила начальница почты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сотрудники УЭБиПК крымского МВД установили, что женщина, имея доступ к кассе, вносила недостоверные данные в ведомости, чтобы присвоить деньги, предназначенные для различных выплат.

Всего было украдено 700 тыс. рублей, говорится в сообщении МВД Крыма. Возбуждено уголовное дело статье «Присвоение или растрата».

Симферополь, Зоя Березина

Симферополь. Другие новости 05.04.17

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