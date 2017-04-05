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Крым

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Публикации за 05.04.17

В Крыму неизвестные с кувалдой пытались разграбить электроподстанцию / Оставили без света 9 тысяч сельчан

В Крыму неизвестные с кувалдой пытались разграбить электроподстанцию Оставили без света 9 тысяч сельчан

В Симферопольском районе из-за попытки хищения оборудования на подстанции 16 сел остались без электричества.

Как передает корреспондент РИА , ночью на подстанции «Колодезное» сработала противоаварийная защита». Прибывшая на место оперативная бригада обнаружила поврежденное оборудование, а также кувалду и пластиковую трубу, с помощью которой неизвестные пытались сбить провода и приборы, находящиеся под напряжением. В результате действий злоумышленников без света остались 16 сел Симферопольского района. Электроснабжение было полностью восстановлено только на следующий день.

Это не первый случай, когда злоумышленники себе во благо пытались оставить крымчан без света. Предыдущий эпизод , поставил под угрозу благополучие целого района: тогда воры успели похитить медный провод и оборудование на подстанции в Джанкойском районе. Свет удалось вернуть в дома крымчан через только десять часов.

В связи с участившимися попытками хищений электрооборудования на подстанциях, крымчан просят не оставаться безразличными, а сообщать о проникновении на территорию энергообъектов посторонних лиц без фирменной одежды «Крымэнерго».

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 05.04.17

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