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Крым

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Публикации за 05.04.17

Украсть на миллион: в Ялте судят ловкого подростка

Украсть на миллион: в Ялте судят ловкого подростка

В Алуште направил в суд уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, которого обвиняют в многочисленных кражах и хранении наркотиков.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», общий ущерб от действий подростка оценили в 900 тысяч рублей.

По данным следствия, с сентября по ноябрь 2016 года из квартир жителей Алушты, Ялты и Старого Крыма обвиняемый похищал ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны, ювелирные украшения и деньги. Кроме того, правоохранители установили, что подросток приобретал и хранил наркотики.

Как сообщает пресс-служба Следкома РФ по РК, в ходе расследования потерпевшим было возмещено более 200 тысяч рублей, а также наложен арест на сумму более 70 тысяч рублей.

Ялта, Оксана Мурзина

Ялта. Другие новости 05.04.17

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