NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 05.04.17

Симферополь не спешит обустраивать детский досуг

Симферополь не спешит обустраивать детский досуг

Администрация Симферополя не подсуетилась, чтобы получить субсидии для обустройства детских площадок.

Как передает корреспондент РИА , до марта текущего года администрации крымских городов, а также муниципалитетов должны были внести изменения в бюджет для назначения субсидий, направленных на обустройство детских игровых площадок. Администрации Алушты, Керчи, Евпатории, Сак, Феодосии и Ленинского сельского поселения изменения внесли, но не предоставили данные сведенья в курирующий орган – Мин ЖКХ Крыма, а администрация Симферополя и вовсе «детский вопрос» проигнорировала.

«Просьба представить документы о том, что внесены изменения в свои бюджеты, так как идет срыв кассового плана. Инертность глав муниципальных образований – основная причина срыва, срок был в марте», – заявил на селекторном совещании с муниципалитетами заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Крыма Якуб Зейтулаев.

Отметим, что в прошлом году на полуострове было установлено 120 детских игровых площадок.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 05.04.17

Украсть на миллион: в Ялте судят ловкого подростка. / В Крыму неизвестные с кувалдой пытались разграбить электроподстанцию. Оставили без света 9 тысяч сельчан. / В Крыму начальница почты «прихватизировала» 700 тысяч бюджетных рублей.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter