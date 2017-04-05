Симферополь не спешит обустраивать детский досуг

Публикации за 05.04.17

Администрация Симферополя не подсуетилась, чтобы получить субсидии для обустройства детских площадок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», до марта текущего года администрации крымских городов, а также муниципалитетов должны были внести изменения в бюджет для назначения субсидий, направленных на обустройство детских игровых площадок. Администрации Алушты, Керчи, Евпатории, Сак, Феодосии и Ленинского сельского поселения изменения внесли, но не предоставили данные сведенья в курирующий орган – Мин ЖКХ Крыма, а администрация Симферополя и вовсе «детский вопрос» проигнорировала.

«Просьба представить документы о том, что внесены изменения в свои бюджеты, так как идет срыв кассового плана. Инертность глав муниципальных образований – основная причина срыва, срок был в марте», – заявил на селекторном совещании с муниципалитетами заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Крыма Якуб Зейтулаев.

Отметим, что в прошлом году на полуострове было установлено 120 детских игровых площадок.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 05.04.17

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