Бедный, бедный Подлипенцев: экс-глава Керчи, покидая пост, пожаловался на маленькую зарплату

Публикации за 05.04.17

Главу администрации Керчи Владимира Подлипенцева официально отправили в отставку, расторгнув с ним договор по причине имеющихся у чиновника проблем со здоровьем.

Подводя итог своей работы на посту руководителя города, Подлипенцев назвал труд главы администрации «каторжным», а его оплату охарактеризовал как «очень незначительную сумму на сегодняшний день». При этом уточнил, что глава администрации получает «40 тысяч рублей плюс надбавки».

«Новый День» выяснил, что это за надбавки и как они рассчитываются.

Итак, для сотрудников администрации города положены ежемесячные надбавки за классный чин, максимальная из которых – 1 тысяча 480 рублей (согласно положению о системе оплаты труда лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Керчи, утвержденного решением 10 сессией совета от 11 декабря 2014 года). Помимо этого, предусмотрена надбавка за выслугу лет. К примеру, чиновник имеющий стаж муниципальной службы свыше 15 лет, каждый месяц получает 30% от оклада.

Кроме того, если руководство или сотрудники администрации имеют доступ к гостайне, а глава администрации его, безусловно, имеет, они получают в учет общей заработной платы до 75% от оклада. Предусмотрена надбавка и «за особые условия труда», которая позволяет чинам высших должностей муниципальной службы, к которой и относится глава администрации Керчи, получать до 180% от оклада. Пятой прибавкой является премия, которой чиновники могут осчастливить себя «за выполнение особо важных и сложных заданий».

Иными словами, заработная плата уже бывшего главы администрации Керчи могла значительно превышать озвученнные им 40 тысяч рублей, которые он оценил как «очень незначительную сумму на сегодняшний день».

При этом, средняя заработная плата в Крыму по итогам 2016 года едва превысила 25 тысяч рублей, а в социальных сферах и ряде производственных отраслей получают итого меньше. В исполнительно-распорядительные органах муниципалитетов в среднем зарабатывают 29 тысяч 440 рублей, причем за прошедший год денежное довольствие этой категории чиновников выросло на 29%.

Керчь, Леонид Маковецкий

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