Вице-премьер Крыма о чистоте дорог и обочин: «никто не убирал и не убирает»

Публикации за 05.04.17

Многочисленные замечания к работе по уборке дорог и обочин не повлияла на ситуацию со свалками – крымские трассы по-прежнему остаются замусоренными.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вице-премьер, министр внутренней политики, информации и связи Крыма Дмитрий Полонский раскритиковал работу ответственных за наведение порядка служб.

«Проводили конкурс в Бахчисарайском районе, проехали участок Симферополь – Бахчисарай – Симферополь. Хочу сказать: когда вы говорите, что вся проблема в муниципалитетах, не убирающих за десятиметровой полосой отвода, то это совершенно не так. Весь этот мусор спокойно лежит в полосах отвода: как был там сухостой, не вывезенный на протяжении одного или двух лет, так он там и валяется. Как были все обочины замусорены, так все там и валяется. Зеленая трава сейчас потихоньку растет, весь этот мусор скрывает, и, конечно же, можно будет еще через неделю-две, а то и через месяц, сказать о том, что все в порядке и все убрано, но осенью этот мусор опять всплывет. Никто ничего как не убирал, так и не убирает», – заявил на селекторном совещании правительства с муниципалитетами Дмитрий Полонский, обращаясь к заместителю министра транспорта Крыма Александру Рыбаку.

То, что «ситуация с мусором на обочинах в зонах санитарной очистки уж точно не изменилась в лучшую сторону», замечают и депутаты, по служебным обязанностям постоянно посещающие разные регионы Крыма, добавил Поклонский.

«По нашей зоне ответственности, по региональным и межмуниципальным дорогам убрано на сегодняшний день 860 метров кубических. Действительно, работы еще очень много, работа продолжается. Наш подрядчик – «Крымавтодор», темпы наращивает, привлекает дополнительные силы и средства. И эту работу мы планируем закончить к 1 мая», – пояснил глава службы автомобильных дорог Крыма Алексей Сафронов.

По его мнению, уборку необходимо делать «комплексной», и помощь муниципалитетов должна быть обязательной. Так как при ветреной погоде, мусор, который должен убирать в своей зоне ответственности муниципалитет, может переместиться на участки ответственности дорожных служб, уже очистивших участок. Для предотвращения таких ситуаций и «синхронизации» работы, в САД Крыма ждут от городов и районов республики графики уборки.

Напомним, на антисанитарное состояние дорог и обочин в Крыму обратил внимание глава республики Сергей Аксенов, потребовав привлекать к ответственности ответственные за это дорожные службы, не делая им никаких поблажек в плане штрафных санкций.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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