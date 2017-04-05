Чубаров втайне примеривался к министерским креслам в российском Крыму – доллары и лиры пересилили

Публикации за 05.04.17

Руководители запрещенного в России крымско-татарского меджлиса во время «Русской весны» в 2014 году действовали по инструкциям из американского и турецкого посольств в Киеве. Вместе с тем, в перерывах между телефонными разговорами с будущими спонсорами, одновременно рассматривали возможность занять кресла в совмине и парламенте российского Крыма. Об этом заявил бывший член меджлиса и экс-вице-мэр Симферополя Тейфук Гафаров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в эфире телеканала «Миллет» Гафаров сообщил, что от действий «меджлиса» в то время он испытал «тихий шок»: «Я был свидетелем некоторых ситуаций… Когда некоторые политики, когда различные были сложные ситуации, чтобы принять решение, созванивались с посольством США».

Однако, добавил Гафаров, торг для меджлисовских начальников, что называется, был вполне уместен: «Давайте вспомним 14-й год, гостиницу «Мараканд», когда один из вице-премьеров крымских приехал и привез определенные раскладки правительства и участия в нем крымских татар, как мне помнится, очень большое количество людей находилось, многие из тех, кто сейчас находится в Киеве, проводили процедуры – Рефат Чубаров на тот момент, отрабатывали, кто какие должности будет занимать, была даже попытка провести соответствующее заседание меджлиса, но, почему-то духа не хватило и эти идеи до конца не реализовались».

По словам Тейфука Гафарова, меджлис просто использует людей, «пока они нужны политически, пока нужны как картинка для каких-то зарубежных спонсоров», а затем – просто «забывает» про них.

Сегодня же руководитель региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров рассказал, как руководители меджлиса Рефат Чубаров и Мустафа Джемилев использовали многотысячные митинги крымских татар в 90-х годах для торгов с властями по поводу получения мандатов депутатов Верховной Рады Украины.

Весь потенциал крымских татар меджлисовцы, по словам Умерова, «распылили» на бесполезные митинги, а цена «стотысячного народного пешего хода была – два места в Верховной Раде». «Это отсутствие интеллекта в высшем руководстве меджлиса при Украине. Они первые начали торговать национальными идеями», – цитирует Умерова «ПолитНавигатор».

Напомним, Умеров призвал Раду выдвинуть меджлис на соискание в 2018 году Нобелевской премии мира, выразив надежду на поддержку США и Европы. Умеров сейчас находится под подпиской о невыезде в ожидании суда по уголовному делу, возбужденному из-за его высказываний с призывами нарушить территориальную целостность РФ.

Симферополь, Зоя Березина

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