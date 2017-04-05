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Крым

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Публикации за 05.04.17

Входят во вкус: муниципалитеты Крыма начинают тратить деньги

Входят во вкус: муниципалитеты Крыма начинают тратить деньги

Муниципалитеты Крыма демонстрируют прогресс в освоении бюджетных средств, но на нужные показатели так и не вышли.

Как передает корреспондент РИА , в министерстве финансов республики подвели окончательные итоги по расходованию бюджетов городов и районов Крыма в первом квартале 2017 года.

«По всем муниципальным районам Республики Крым сложилась положительная динамика освоения бюджетных средств по сравнению с февралем. Но хотелось бы пожелать не снижать показатели, а наращивать их темпы, потому что в среднем за первый квартал должно было быть освоено 25% – мы немного не дотянули до полного и правильного освоения», – сообщила на селекторном совещании правительства Крыма с муниципалитетами первый заместитель министра финансов республики Наталья Зиновьева, выразив надежду, что во втором квартале динамика «будут намного лучше».

По ее информации, средний процент освоения бюджетных средств по муниципальным районам – 22,9%, или 4,3 млрд рублей. Наилучшие показатели у Раздольненского района – 24,6%, а также у Бахчисарайского, Белогорского и Кировского – по 23,8%. Самые низкие показатели оказались у Ленинского района – 19,6%, Нижнегорского – 21,7%, и Красногвардейского – 22,2%.

Средний процент освоения по городам ниже, чем в районах – 21,4%, или 9,2 млрд рублей. Наибольший расход средств обеспечил город Керчь – 25%, Судак – 24,2%, Армянск и Джанкой – по 24%. Худшими оказались Саки – 9,2% и Евпатория – 15%. Как утверждает Зиновьева, у данных муниципалитетов на это есть «объективные причины».

Как уже сообщал «Новый День», в 2016 году неторопливая динамика освоения средств муниципалитетами Крыма привела к тому, что республика имела далеко не лучшие показатели по исполнению бюджетов среди всех регионов России. Глав самых неэффективных в этом плане администраций Бахчисарайского района и Алушты за такой подход уволили.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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