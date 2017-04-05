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Крым

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Публикации за 05.04.17

Новые крымские отели рискуют оказаться слишком дорогими для туристов

Новые крымские отели рискуют оказаться слишком дорогими для туристов

Три новых отеля почти на 500 мест будут открыты в Крыму в текущем году. Новые гостиницы появятся в Ялте и Орджоникидзе.

Как передает корреспондент РИА , министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий рассказал, что в Ялте откроют два отеля на 100 и 200 номеров, в Орджоникидзе – на 194 номера. Предполагается запустить и новый корпус отеля «Бристоль» – на 47 номеров, в Алуште запланировано открытие корпуса в отеле «Море» на 108 номеров с медицинским корпусом, конференц-залами и выставочной площадью на 500 квадратных метров; в Ялте – пяти корпусов в гостиничном комплексе «Ялта-Интурист» на 280 номеров (территория Green Park).

Министр указал на важность того, чтобы в Крыму появлялись именно современные отели, «отвечающие всем необходимым стандартам».

Цены в них соотовествующие. Например, в отеле «Бристоль» стоимость самого дешевого двухместного «стандарт-номера» (площадью 15 метров и окнами на север) в предстоящий «высокий сезон», согласно информации на сайте гостиницы, составляет – 6,7 тыс. в сутки. В отеле «Ялта-Интурист» цена двухместного номера «стандарт» в «высокий сезон» составляет 10 тыс. 500 руб. в сутки, а за «стандарт» с одной двуспальной кроватью и раскладным диваном придется выложить от 15-ти до 17 тыс. рублей. В алуштинском «Море» цена за обычный двухместный номер стоит в диапазоне от 10,5 тыс. до 11,9 тыс. рублей.

По мнению экспертов туротрасли, цены в крымских отелях чересчур высоки для «среднестатистического туриста», который предпочитает в Крыму более бюджетное размещение – в сегменте «три звезды», мини-отелях и частном секторе.

При этом в начале года крымские отели сегмента «три звезды» уже взвинтили на 30% цены на предстоящий курортный сезон по сравнению с прошлым годом. Больше всего цены «подлетели» на Западном побережье Крыма – плюс 57% к ценам 2016 года.

Ялта, Зоя Березина

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