Смотрите, кто заговорил: Ющенко насчитал «24 войны» Украины с Россией / Эксперт: то ли его используют, то ли просто на всех обиделся…

Публикации за 05.04.17

Экс-президент Украины Виктор Ющенко считает конфликт в Донбассе «двадцать четвертой войной» Украины с Россией. И не просто «войной», а – «национально-освободительной».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», свое мнение Ющенко высказал сегодня в интервью телеканалу ZIK. По мнению экс-президента Украины, сейчас «воюющему» Киеву нужно приостановить дипотношения с Москвой и запретить «любое общение» между гражданами двух стран. А также полностью закрыть торговлю с РФ, перемещение финансов и оказание каких бы то ни было услуг.

Ну, и самое главное: в связи с «военным положением» нужно запретить любые выборы и внесение поправок в конституцию, заключил Ющенко, закончивший свою политическую карьеру в 2009 году, когда с треском проиграл выборы, получив всего 10% голосов.

В эфире радио Sputnik преподаватель факультета государственного управления МГУ Павел Тарусин предположил, что Ющенко может двигать обычная «обида» – на то, что не удалось выстроить прагматичные отношения с Россией, на что экс-президент Украины надеялся в 2005 году. «24 войны, о которых он говорит – это много. Россия на Украине не воевала и не воюет», – подчеркнул Тарусин. По его мнению, Киев просто стремится переложить «с больной головы на здоровую» все те кризисы, которые сейчас происходят.

Что же касается дальнейших политических перспектив Ющенко, то эксперт оценивает их как нулевые. А все заявления Ющенко рассчитаны на «внутреннее употребление». Тарусин высказал две версии: первая – Ющенко просто используют для «отыгрывания» определенных задач, либо он сам «подстраивается» под политику нынешних украинских властей. Но говорить о том, что Ющенко возвращается на политическую арену – невозможно, заключил эксперт.

Киев, Зоя Березина

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