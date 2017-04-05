Феерия цветов на родине тюльпанов: в Крыму представят 70 новых сортов (ФОТО)

Публикации за 05.04.17

Десятый «Парад тюльпанов» в Никитском ботаническом саду пройдет под девизом «Крым – родина тюльпанов». Экспозиция из 40 тыс цветов занимает почти 1,5 тыс квадратных метров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», директор Никитского ботсада Юрий Плугатарь сообщил, что из 170 сортов, представленных на выставке, 70 будут новинками. И напомнил, что в прошлом году ученые сада обнаружили исторический факт – первое упоминание о тюльпанах от 1225 года: «Из Стамбула в Крым пришли корабли и были вывезены 300 тысяч луковиц из-под Феодосии, с наших крымских яйл, – подчеркнул Плугатарь. – Только через 300 лет из Стамбула тюльпаны попали в Европу. Такая интересная история: родина тюльпанов – Крым».

Открытие «Парада тюльпанов» намечено на 10 апреля.

В этом году администрация сада решили сделать в день открытия свободный вход для художников и туроператоров, чтобы дать возможность запечатлеть красоту цветения в полотнах и рассказать о туристических новинках на курортный сезон. В их числе – дегустационный зал с линейкой продукции сада: джемом из фейхоа, инжировым вареньем, оливками и оливковым маслом.

Фото: сайт Никитского ботанического сада

Симферополь, Глеб Заскоков

Симферополь. Другие новости 05.04.17

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