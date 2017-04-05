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Крым

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Публикации за 05.04.17

Феерия цветов на родине тюльпанов: в Крыму представят 70 новых сортов (ФОТО)

Феерия цветов на родине тюльпанов: в Крыму представят 70 новых сортов (ФОТО)

Десятый «Парад тюльпанов» в Никитском ботаническом саду пройдет под девизом «Крым – родина тюльпанов». Экспозиция из 40 тыс цветов занимает почти 1,5 тыс квадратных метров.

Новый День: Феерия цветов на родине тюльпанов: в Крыму представят 70 новых сортов (ФОТО)

Как передает корреспондент РИА , директор Никитского ботсада Юрий Плугатарь сообщил, что из 170 сортов, представленных на выставке, 70 будут новинками. И напомнил, что в прошлом году ученые сада обнаружили исторический факт – первое упоминание о тюльпанах от 1225 года: «Из Стамбула в Крым пришли корабли и были вывезены 300 тысяч луковиц из-под Феодосии, с наших крымских яйл, – подчеркнул Плугатарь. – Только через 300 лет из Стамбула тюльпаны попали в Европу. Такая интересная история: родина тюльпанов – Крым».

Новый День: Феерия цветов на родине тюльпанов: в Крыму представят 70 новых сортов (ФОТО)

Открытие «Парада тюльпанов» намечено на 10 апреля.

Новый День: Феерия цветов на родине тюльпанов: в Крыму представят 70 новых сортов (ФОТО)

В этом году администрация сада решили сделать в день открытия свободный вход для художников и туроператоров, чтобы дать возможность запечатлеть красоту цветения в полотнах и рассказать о туристических новинках на курортный сезон. В их числе – дегустационный зал с линейкой продукции сада: джемом из фейхоа, инжировым вареньем, оливками и оливковым маслом.

Фото: сайт Никитского ботанического сада
Фото: сайт Никитского ботанического сада

Симферополь, Глеб Заскоков

Симферополь. Другие новости 05.04.17

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