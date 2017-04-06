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Крым

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Публикации за 06.04.17

В Крыму надумали «выкинуть» рекламу с дорог

В Крыму надумали «выкинуть» рекламу с дорог

В Службе автомобильных дорог Крыма предложили вынести рекламные щиты в 15-метровую зону от дороги. Начальник Службы автомобильных дорог Крыма Алексей Сафронов настаивает, что данное решение соответствует нормам безопасности дорожного движения, которое регламентирует размещение рекламных конструкций в полосе отвода.

Как передает корреспондент РИА , в свою очередь вице-премьер Дмитрий Полонский отметил, что нововведения не понравятся предпринимателям, которые являются налогоплательщиками, а также зачастую размещают на своих щитах социальную информацию, предоставляемую крымскими госструктурами. Кроме того, физически возможно разместить рекламные конструкции в 15 метрах от дороги только в степном Крыму, например, на южнобережном шоссе с одной стороны дороги обрыв, с другой – скала. « Это очень большое расстояние, оно не устраивает ни нас, ни участников рекламного рынка. Сейчас остались те игроки на рекламном рынке, которые ведут себя нормально и платят налоги, участвуют во всех конкурсах, мы их тоже должны защищать», – заявил Полонский. И добавил, что в 15-метрововой зоне крымских дорог не разместятся даже 80% рекламных конструкций.

По мнению чиновника, таким образом, Служба автомобильных дорог попросту пытается переложить вопрос разработки проектов организаций дорожного движения на другие ведомства: «Вы просто с больной головы переваливаете эту проблему на здоровую. Вы предлагаете убрать рекламщиков с трасс, снять с себя эту головную боль, и пусть они себе как хотят, так и устанавливают», – отметил Полонский.

Он поручил Службе дорог предоставить план всех объектов, которые смогут разместиться в 15-метровой зоне, а также количество тех объектов, которые из-за особенностей крымского рельефа, из него выпадут. Данный вопрос будет рассмотрен в следующую среду.

Симферополь, Анастасия Зук

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