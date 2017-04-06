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Публикации за 06.04.17

Сон под пальмами и оливковое дерево в каждый двор: ЮБК претендует на статус центра производства оливкового масла
Фото: photosight.ru

Сон под пальмами и оливковое дерево в каждый двор: ЮБК претендует на статус центра производства оливкового масла

К своему 205-летию Никитский ботсад высадил новую оливковую рощу и пальмовую аллею.

Как передает корреспондент РИА , когда деревья подрастут, под ними поставят шезлонги для гостей, а саженцы оливок будут культивировать по всему Южному берегу Крыма – такими планами на будущее сегодня на пресс-конференции поделился директор Никитского ботсада Юрий Плугатарь.

«Высадили в этом году новую маслиновую рощу на горельнике возле Монтедора, – сообщил он. – Считаю маслины нашим стратегическим продуктом». Директор НБС добавил, что пробная партия оливкового масла сейчас проходит испытание в институте питания в Москве, и готовятся документы для его производства: «У нас прекрасная коллекция оливок, и считаю, что в каждом дворе на Южном берегу Крыма нужно посадить оливковые деревья, – подчеркнул он. – Для Крыма это перспективно и интересно».

В Райском саду расчистили территорию для новой пальмовой аллеи, где в будущем поставят шезлонги для отдыха посетителей.

«Пальмы врастут в пальмовый лес, – уточнил Плугатарь. – Хотим поставить лежаки, чтобы наши гости в тишине спокойно отдыхали и наслаждались видом на оливковую рощу – думаю, это будет интересно».

Напомним, Никитский ботсад заканчивает восстановительные работы в парке Монтедор, и планирует отвести его вместе с кактусовой оранжереей и Райским садом под пространство семейного отдыха с возможностью спуститься к морю.

Симферополь, Глеб Заскоков

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