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Крым

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Публикации за 06.04.17

Украина готовит заочное расследование против Аксенова и Константинова / И «компании»…

Украина готовит заочное расследование против Аксенова и Константинова И «компании»…

Генеральная прокуратура Украины обратилась в суд с просьбой провести заочное досудебное расследование в отношении высокопоставленных крымских чиновников.

Как передает корреспондент РИА , в частности ГПУ хочет провести расследование в отношении спикера Государственного совета Крыма Владимира Константинова, главы Крыма Сергея Аксенова, экс-прокурора и депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской, главы МВД Крыма Сергея Абисова, главы пограничной службы Крыма Виктора Мельниченко, главы управления МЧС полуострова Сергея Шахова, экс-вице-премьера Крыма Рустама Темиргалиева, экс-начальника управления СБУ в Севастополе Петра Зимы, экс-главы Законодательного собрания Севастополя Алексея Чалого и бывшего председателя Севастопольского городского совета Юрия Дойникова.

«В связи с неоднократной неявкой подозреваемых на вызовы следователя и прокурора, а также отсутствием почтовой связи с временно оккупированной территорией полуострова Крым сообщаем, что 03.04.2017 составлены письменные уведомления об изменении ранее сообщенного подозрения и о новом подозрении», – сообщает пресс-служба ГПУ.

Чиновникам инкриминируются уголовные дела по статьям «Совершение действий с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захват государственной власти», «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что привело к тяжким последствиям», а также создание преступных организаций.

Как сообщал , прокуратура сообщила о подозрении в государственной измене 78 депутатам Верховной Рады Крыма и 58 депутатам Севастопольского горсовета. В апреле прошлого года Печерский суд Киева по ходатайству прокуратуры принял решение об аресте Аксенова: главу Крыма обвинили в создании «незаконных органов власти» и в передаче в собственность РФ украинского имущества.

Киев, Анастасия Зук

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