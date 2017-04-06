Медведев подписал: Крыму и Севастополю выделили деньги на дороги

Публикации за 06.04.17

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о распределении межбюджетных трансфертов на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего выделено 10 млрд рублей. Деньги получат 49 регионов. Больше всего достанется Крыму – 1 млрд и Севастополю – 400 млн рублей.

Средства должны быть направлены на ремонт и модернизацию региональных и межмуниципальных дорог, а также дорог местного значения. Там, где нужно, должна быть также увеличена пропускная способность дорог общего пользования, отмечается в постановлении.

Напомним, в Крыму собираются потратить на дорожные работы 1 миллиард 837 миллионов рублей. 41% от этой суммы собираются вложить в ямочный ремонт. Охватить предполагается 585 тысяч квадратных метров.

Больше всего дефектов отмечено на межмуниципальных дорогах: отремонтировать, в том числе и капитально, необходимо около 50 тысяч квадратных метров.

Однако сначала предполагается привести в порядок региональные дороги и только потом приступить к межмуниципальным.

Москва, Артем Роктов

Москва. Другие новости 06.04.17

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