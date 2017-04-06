Киев попытался надавить на британского пэра, тот посоветовал вернуться в реальность

Публикации за 06.04.17

Британский лорд Ричард Бэлф, заявивший о том, что Крым – историческая часть России, не только еще раз повторил свои слова, но и заявил о необходимости снятия антироссийских санкций. Бэлф посоветовал Киеву не «валить с больной головы на здоровую» все проблемы, с которыми сейчас столкнулась Украина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с резонансными заявлениями Бэлф выступил в середине марта в интервью «Известиям». Украинское посольство предложило Бэлфу опровергнуть его слова о том, что Крым – «историческая часть России». В ответ лорд лишь еще раз подтвердил свою позицию, а также призвал к снятию всех санкций, введенных против России после референдума в Крыму.

Бэлф пишет, что еще несколько лет назад побывал в Крыму, где беседовал с местными политиками и депутатами, и часть из них уже тогда заявляла, что будущее Крыма – только в составе России. Бэлф неоднократно бывал и на Украине, общался с президентами и экс-президентами – Леонидом Кучмой, Виктором Ющенко и Виктором Януковичем и «прекрасно видел, что происходит». По его оценке, после переворота 2014 года перспективы Украины, в том числе в части территориальной целостности, стали «крайне туманными», и можно понять «озабоченность Москвы» этим вопросом. «К тому же стоит понимать, что Крым большую часть времени находился в составе России и был интегрирован в Украину лишь в середине 1950-х», – подчеркивает Бэлф.

Относительно того, насколько возможен пересмотр границ, исходя из того, что какая-то страна когда-то чем-то владела – Бэлф предлагает сохранять в этом вопросе логичность и разумность и напоминает, к примеру, о том, что Австро-Венгрии, которая владела в прошлом чуть ли не половиной Европы, сегодня вообще не существует. То же касается и возможных претензий Польши на территории Украины, которыми она в прошлом владела.

На вопрос о Минских соглашениях по Донбассу и претензий Киева к Москве лорд ответил кратко: если договоренности слишком сложны для исполнения, их нужно пересмотреть ради прекращения войны.

Бэлф призвал Киев сесть за стол переговоров «с русскими» и, наконец, разобраться со всеми проблемами. Он также заверяет украинцев, что никто из международных игроков не стремится воевать за Украину, да и Россия влезать в конфликт не намерена. «Русские всё это понимают, они не дураки», – цитируют Бэлфа «Известия».

Лорд Ричард Бэлф – пожизненный пэр в палате лордов. Представляет консервативную партию Великобритании, членом подкомитета по вопросам внешней политики ЕС. В прошлом работал в МИД Великобритании, был депутатом Европарламента.

Москва, Зоя Березина

Москва. Другие новости 06.04.17

Медведев подписал: Крыму и Севастополю выделили деньги на дороги. / Украина готовит заочное расследование против Аксенова и Константинова. И «компании»…. / В Астрахани ликвидировали четверых убийц полицейских. Три бойца Росгвардии получили ранения в перестрелке. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»