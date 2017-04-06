Украинское судно вторглось на территорию России

Публикации за 06.04.17

Украинское рыболовецкое судно «Рыбак Херсона» с припиской к порту Ильичевска задержано пограничниками сторожевого корабля «Аметист» в крымских водах.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», после досмотра сейнера капитана привлекли к административной ответственности за нарушение границы и оштрафовали на 60 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба крымского погрануправления ФСБ РФ, по словам команды, «Рыбак Херсона», проводил разведку водных биологических ресурсов в открытом море и случайно углубился на российскую территорию почти на 400 метров.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 06.04.17

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