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Крым

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Публикации за 06.04.17

Росавиация назвала участников программы субсидированных перевозок в Крым

Росавиация назвала участников программы субсидированных перевозок в Крым

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) назвала авиакомпании, которые в текущем сезоне будут перевозить пассажиров по программе субсидирования полётов в Крым.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», в программу попали семь авиаперевозчиков: Аэрофлот, АЛРОСА, «Сибирь», «Саратовские авиалинии», «Ред Вингс», «Ижавиа» и «Уральские авиалинии». Эти компании согласились обслуживать 36 маршрутов. Еще для 25 направлений перевозчиков пока не нашли.

Как уже сообщал «Новый День», в конце прошлой недели российский премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому число субсидируемых авиамаршрутов в Крым расширено с 58 до 61. К списку городов, чьи жители могут воспользоваться льготными авиабилетами, добавили Сочи, Орск и Сыктывкар.

Финансирование программы субсидируемых авиаперевозок в Крым в 2017 году составит 475 миллионов рублей. По подсчётам Росавиации, на эти деньги можно перевезти более 140 тысяч пассажиров.

Напомним, что право на льготу имеет молодёжь до 23 лет, пенсионеры, инвалиды I группы, а также инвалиды II, III групп с детства и сопровождающие их лица.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 06.04.17

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