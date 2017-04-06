Эксперты: Заграница не поможет, фрагментация Украины уже началась

Публикации за 06.04.17

Украине, как цельному государству, осталось недолго: страна «дышит на ладан», по сути, превратившись в скопище разнообразных «группировок», грызущихся между собой даже не за центральную власть, а за контроль над отдельными территориями. При этом заграница Киеву не поможет – ни Брюссель, ни Вашингтон не хотят тратить дефицитные ресурсы на спасение «тонущей» незалежной и в очередной раз пытаются переложить ответственность на Москву. Однако Россия также не собирается вытаскивать Украину и спокойно ждет, пока «коллективный разум» ЕС и США созреет до более разумного диалога. Ждать в этой ситуации не может только сама Украина, стремительно скатывающаяся на уровень Сомали.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с прогнозом ближайших украинских перспектив выступил президент Центра системного анализа и прогнозирования, политолог Ростислав Ищенко. По его словам, даже в Киеве уже осознали шаткость позиций Петра Порошенко, его неспособность и невозможность удержать ситуацию. Скорее всего, Порошенко, несмотря на его сопротивление, вскоре заменят на какую-либо другую фигуру, но даже это ничего, по сути, не изменит в стабильном украинском курсе «на самое дно». «Административные, политические, экономические и силовые структуры Украины не просто полностью разложились – они превратились в отрицательные величины. То есть они уничтожают то, что должны создавать, охранять и обеспечивать», – цитируют Ищенко «Известия». Лишь очень серьезная внешняя подпитка может помочь Киеву, но этой подпитки он не получит.

Ищенко указывает и на типичную ошибку украинских элит: они считают, что Запад не устраивает именно Порошенко и его замена быстро и безболезненно решит проблему с внешней поддержкой. На самом же деле, поясняет политолог, коллективному Западу совершенно без разницы, кто «сидит» в Киеве, лишь бы этот человек самостоятельно сумел «разрулить» происходящее, а именно такой фигуры на Украине сейчас нет – и не предвидится. Фактически ситуация «зависла», констатирует Ищенко и добавляет, что все попытки Порошенко воспользоваться паузой, чтобы создать новую коалицию и удержать власть, ничего не исправят и сделают только хуже, поскольку ресурсная база киевского режима уже исчерпана.

А это означает, что формализация распада Украины – неизбежна, пишет политолог. Он отмечает, что «наиболее проницательный» из украинских олигархов Игорь Коломойский уже начал играть на этом поле, создавая свои «удельные княжества» на базе Днепропетровской, Запорожской и некоторых соседних областей. Менее дальновидные игроки пока что просчитывают варианты захвата центральной власти.

Запад занял позицию выжидания и лишь советует Киеву «откатить назад» – на уровень 2013 года – отношения с Москвой. При этом ЕС и США все еще надеются, что Россия возьмет на себя решение всех тех проблем, которые возникли на Украине как раз по их вине. Но Москве это не надо, подчеркивает Ищенко. Россия вполне может подождать, когда на Западе дозреют до более разумных инициатив. Украине же, которая ждать не может, эксперт советует готовиться жить в условиях «фрагментации государственности», которая станет последним этапом украинской трагедии.

В середине марта источники в администрации Порошенко признали, что его противники начали подготовку очередного переворота, напоминает «ПолитНавигатор». Для этого, поясняли они, будет использована технология «централизованного Майдана» – объединения разных протестных групп. Одним из «манипуляторов» процесса инсайдеры называли как раз Коломойского.

Москва, Зоя Березина

Москва. Другие новости 06.04.17

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