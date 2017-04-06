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Крым

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Публикации за 06.04.17

Все пешком: в Ялте закрыли Приморский парк для машин (СКРИН) / Горожане: «Да ну?!»

Все пешком: в Ялте закрыли Приморский парк для машин (СКРИН) Горожане: «Да ну?!»

Ялтинский Приморский парк закрыт для проезда как личного, так и служебного автотранспорта.

Как передает корреспондент РИА , решение принято в рамках исполнения поручения о запрете предоставления парковочных мест на территории парка. При этом нововведения не коснутся автотранспорта, обеспечивающего функционирование парковой зоны.

Так, с 6 апреля въезд контролируют сотрудники ГИБДД, сообщает пресс-служба администрации Ялты. Горожане в социальных сетях идею пешего передвижения по Приморскому парку поддержали, но высказали сомнение, что владельцы элитных апартаментов, расположенных на данной территории, смогут отказаться от поездок по парковой зоне, которая практически является их придомовой территорией. «Интересно, что они скажут, когда жители домов в Приморском парке так и будут по нему ездить», – спрашивают крымчане. Другие же отмечают, что «запрет» все равно «будет действовать только для простых смертных»: «Избранные как ездили, так и будут колесить».

Новый День: Все пешком: в Ялте закрыли Приморский парк для машин (СКРИН)

Ялта, Анастасия Зук

Ялта. Другие новости 06.04.17

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