Их не догонишь: в Севастополе хлеб и картошка подорожали на 40%

Публикации за 06.04.17

Севастопольцы обеспокоены ростом цен на социально значимые продукты.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», за год в городе существенно подорожали 22 продукта из 40, участвующих в еженедельном мониторинге цен Севастопольстата.

По данным официальной статистики (сравнивались последняя неделя марта 2016 и 2017 г. – прим. «НД») больше всего в цене прибавили картофель и хлеб из ржаной муки – 40%. На треть подорожали чай, пшено и маргарин, а гречка и рис – на 20% -25%.

Стоимость молочных продуктов увеличилась на 15% – 20%. Аналогичный рост цен отмечен у сыра, водки, конфет и свежих помидоров.

Мясо осталось на уровне прошлого года. Судя по статистике, свинина (кроме бескостного мяса) даже подешевела на 10 рублей (267,84 рублей вместо 277,59 рублей ). Зато мясные полуфабрикаты и колбасы подорожали в среднем на 10%.

Как утверждает Севастопольстат, не все продукты дорожают. Отмечено и снижение стоимости. К примеру, куриные яйца, вермишель, мороженые куры и печенье стали дешевле, правда, всего лишь на 2-5 рублей.

Самое существенное падение цен отмечено на поваренную соль и капусту – 40%. В среднем на 20% подешевели яблоки.

Севастополь, Оксана Мурзина

Севастополь. Другие новости 06.04.17

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