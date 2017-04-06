ДТП с двумя маршрутками в Симферополе: пострадали 10 человек

Публикации за 06.04.17

В Симферополе на улице Киевская в районе рынка «Привоз» произошло масштабное ДТП.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в стоящую маршрутку врезался автобус. «По предварительным данным 10 пострадавших, один из которых – несовершеннолетний», – пояснили РИА «Новый День» в управлении ГИБДД по Крыму.

Причины ДТП и характер травм пострадавших уточняются.

По сообщениям симферопольцев, обсуждающих произошедшее в социальных сетях, из-за масштаба аварии полиции даже пришлось перекрыть участок трассы. Поскольку он является одним из самых оживленных в городе, тут же образовались дорожные заторы.

«Автобус догнал автобус сильно. Тот аж на газон вылетел. ДПС перекрыла Киевскую от Москольца до «Привоза». От Троллейбусной до Москольца пробка», – рассказал в одной из социальных сетей житель Симферополя.

Фото из комментариев к публикации в группе ВКонтакте «Автопартнер Крым». Авторы – пользователи Денис Дашкевич, Кирилл Олегович

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 06.04.17

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