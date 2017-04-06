NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 06.04.17

ДТП с двумя маршрутками в Симферополе: пострадали 10 человек

ДТП с двумя маршрутками в Симферополе: пострадали 10 человек

В Симферополе на улице Киевская в районе рынка «Привоз» произошло масштабное ДТП.

Как передает корреспондент РИА , в стоящую маршрутку врезался автобус. «По предварительным данным 10 пострадавших, один из которых – несовершеннолетний», – пояснили РИА «Новый День» в управлении ГИБДД по Крыму.

Причины ДТП и характер травм пострадавших уточняются.

По сообщениям симферопольцев, обсуждающих произошедшее в социальных сетях, из-за масштаба аварии полиции даже пришлось перекрыть участок трассы. Поскольку он является одним из самых оживленных в городе, тут же образовались дорожные заторы.

«Автобус догнал автобус сильно. Тот аж на газон вылетел. ДПС перекрыла Киевскую от Москольца до «Привоза». От Троллейбусной до Москольца пробка», – рассказал в одной из социальных сетей житель Симферополя.

Фото из комментариев к публикации в группе ВКонтакте «Автопартнер Крым». Авторы – пользователи Денис Дашкевич, Кирилл Олегович

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 06.04.17

Их не догонишь: в Севастополе хлеб и картошка подорожали на 40%. / Все пешком: в Ялте закрыли Приморский парк для машин (СКРИН). Горожане: «Да ну?!». / Эксперты: Заграница не поможет, фрагментация Украины уже началась.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter