Украинские националисты грозятся полностью заблокировать деятельность российских банков

Публикации за 06.04.17

Украинские националисты грозятся в ближайшие дни полностью заблокировать деятельность российских банков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», представители партии «Национальный корпус» возмутились реакцией правительства страны на их действия в отношении украинской дочки «Сбербанка»: «На днях стало известно, что президент Порошенко и глава НБУ Гонтарева гарантировали защиту и рекапитализацию российских банков в Украине. Мы заявляем, что подобные попытки бесперспективны и подобное покровительство мы расцениваем как акт предательства со стороны НБУ», – заявили националисты, пригрозив после 10 апреля полностью остановить деятельность российских банков на территории Украины.

Напомним, на сегодняшний день доля банков с государственным российским капиталом на рынке Украины составляет 8,8%. Банки РФ ежегодно предоставляли своим украинским «дочкам» займы на общую сумму в 3 миллиарда долларов. Только в 5 банках, попавших под санкции, сосредоточено около 1,5 миллиарда долларов, из них 800 миллионов – это вклады физических лиц.

Киев, Лиана Макоба

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