Строители Керченского моста приступили к бетонированию фарватерной опоры

Публикации за 06.04.17

В Керченском проливе строители приступили к первому этапу бетонирования одной из самых мощных опор моста в Крым.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего таких опор две: фундамент каждой – 95 свай из толстой стальной трубы. Опоры будут держать над водой судоходные арки. Сейчас идет работа над нижним слоем железобетонной плиты, в который непрерывным способом уложены первые 520 кубометров бетонной смеси, сообщает инфоцентр «Крымский мост».

Кроме того, на керченской стороне началась надвижка пролетов на морские опоры. По мере готовности пролеты один за другим надвигаются над акваторией по скользящим направляющим с помощью домкратов.

Мостостроителям предстоит возвести над Черным морем более 6 километров пролетов. Эта работа уже развернута на трех морских участках строительства.

Отметим, надвижка первых пролетных строений началась в феврале этого года на участке между островом Тузла и фарватером Керчь-Еникальского канала.

Керчь, Анастасия Зук

Керчь. Другие новости 06.04.17

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