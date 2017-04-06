Симферополь собираются закрыть для транзитного транспорта

Публикации за 06.04.17

В Симферополе хотят запретить движение транзитного транспорта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в случае если данное предложение согласуют крымские власти, для транзитников будут открыты только объездные дороги, а на въездах в город будут установлены соответствующие информационные стенды.

В ГИБДД отмечают, что в настоящее время навигаторы ведут транзитный транспорт через центральные улицы Симферополя, которые и без того перегружены.

Напомним, в период с 20 мая по 20 сентября движение грузовых автомобилей по трассе Керчь – Симферополь будет ограничено: передвигаться фуры смогут только ночью.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 06.04.17

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