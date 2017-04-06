Украина теряет привлекательность для туристов

Публикации за 06.04.17

Всемирный экономический форум (ВЭФ) опубликовал традиционное исследование, посвящённое конкурентоспособности стран в сфере туризма.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», Украина заняла 88-ю строчку из 136, потеряв по сравнению с 2013-м годом сразу 12 позиций. Отметим, что рейтинг составляется раз в два года. В 2015-м авторы исследования вообще не включили страну в список, объяснив свой шаг недостаточным количеством данных из-за сложной геополитической ситуации в государстве.

На этот раз Украину опередила не только Россия, оказавшаяся на 43-м месте (плюс две строчки), но и практически все соседи по бывшему постсоветскому пространству. Ниже только Таджикистан (107-е место) и Киргизия (115-е место).

При этом, к примеру, Азербайджан был отдельно отмечен составителями, как одно из государств, показавших наибольший рост туристической привлекательности за два года. Упрощение визового режима, забота об окружающей среде и снижение цен на гостиницы подняли страну сразу на 13 пунктов и обеспечили 71-е место в рейтинге.

Самой привлекательной страной эксперты считают Испанию. Следом за ней расположились Франция, Германия, Япония, Великобритания, Австралия, Италия, Канада и Швейцария.

Менее всего для туристов подходят Мавритания, Демократическая республика Конго, Бурунди, Чад и Йемен.

Рейтинг конкурентоспособности стран в сфере туризма ВЭФ публикуется с 2007-го года.

Исследователи оценивают страны по 14 критериям, среди которых историческое и культурное наследие, развитие экономики, транспорта, гостиничного сектора, коммуникаций, медицины, открытости населения и другие.

По данным ВЭФ, мировая туристическая отрасль обеспечивает каждое 10-е рабочее место на планете. По итогам 2016 года доходы от туризма составили 7,6 триллиона долларов, что превышает 10% глобального ВВП.

Симферополь, Оксана Мурзина

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