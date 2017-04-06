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Крым

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Публикации за 06.04.17

Финны намерены запретить рекламу Крыма в издании РЖД (ФОТО)
Фото: wikimedia.org

Финны намерены запретить рекламу Крыма в издании РЖД (ФОТО)

Реклама Крыма как туристического региона в бортовом журнале «Allegro» вызвала скандал: руководство государственной железнодорожной компании Финляндии «VR» намерено изъять весь выпуск журнала.

Как передает корреспондент РИА , Allegro – совместное издание «VR» и ОАО «Российские железнодорожные дороги». Журнал предназначен для пассажиров одноименных поездов, курсирующих между Санкт-Петербургом и Хельсинки. В последнем из его выпусков, в части за которую отвечает РЖД, и была опубликована информация о Крыме – на русском, английском и финском языках. Внимание на нее обратила финский журналист Арья Паананен, сделав соответствующий пост в одной из социальных сетей.

Новый День: Финны намерены запретить рекламу Крыма в издании РЖД (ФОТО)

«Мы оценим ситуацию и проведем беседу с нашими партнерами, то есть с РЖД. «VR» отвечает за финские материалы, а РЖД – за российские материалы», – заявил начальник пресс-службы «VR» Мики Хейяри.

Реакции представителей РЖД на принятое в одностороннем порядке решение финнов пока еще не последовало.

Напомним, в декабре 2014 года вступили в силу санкции Евросоюза, ряд которых запрещает европейским компаниям предлагать туристические услуги, связанные с Крымом или Севастополем.

Хельсинки, Леонид Маковецкий

Хельсинки. Другие новости 06.04.17

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