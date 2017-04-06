Ничего личного, просто бизнес: украинские политики сохраняют крымские активы

Публикации за 06.04.17

Украинские политики и чиновники, которые вели бизнес в Крыму до «Русской весны», продолжают работать на полуострове до сих пор и, судя по всему, уходить не собираются.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», представители украинской политической и коммерческой элиты, имевшие бизнес-активы в Крыму до 2014 года, создали на полуострове фирмы-клоны уже в соответствии с законодательством РФ и продолжают вести дела. Украинские журналисты выяснили, что среди тех, кто располагает в Крыму недвижимостью и бизнесом, есть высшие чиновники самых разных ведомств Украины, представители судейского корпуса, депутаты Верховной Рады, даже члены правительства – всего более 600 человек. Причем часть из них громко кричит об «оккупации» Крыма и призывает к антироссийским санкциям.

К примеру, в Крыму продолжает работать бизнес депутата Рады Евгения Балицкого, переоформленный на его сына. В Гаспре принимает гостей парк-отель «Марат», принадлежащий еще одному депутаты Рады – Игорю Коже. Семья депутата Александра Присяжнюка и дочери экс-премьера Крыма Василия Джарты является в Крыму собственниками семи земельных участков площадью более 1 гектара, дома площадью 1 тыс. кв. метров, эллинга и шести квартир площадью более 1 тыс. кв. метров. При этом крымский бизнес Присяжнюка перерегистрирован на его отца.

Отметим, что большинство «фигурантов» расследования принадлежат к бывшей власти и сегодняшней оппозиции. Однако бизнес-активы и собственность в Крыму имеют и представители нынешней майданной власти, сообщает «ПолитНавигатор».

Продолжает вести бизнес в Крыму находящийся в Вене в ожидании экстрадиции в США олигарх Дмитрий Фирташ: его титановая корпорация все так же производит продукцию, а украинские рудники поставляют в Крым сырье. Киевская власть, при всей громкой антироссийской риторике, смотрит на это сквозь пальцы.

Киев, Зоя Березина

Киев. Другие новости 06.04.17

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