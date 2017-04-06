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Крым

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Публикации за 06.04.17

Только одно медучреждение Севастополя имеет лицензию

Только одно медучреждение Севастополя имеет лицензию

В Севастополе не справляются с лицензированием объектов здравоохранения.

Как передает корреспондент РИА , конечным сроком для получения лицензий учреждениями установлено 30 сентября 2017 года, но на данный момент только один объект имеет нужный документ.

В качестве оправданий в департаменте здравоохранения называют проблемы с недвижимостью, необходимость проведения ремонта зданий, а также отсутствие документации на оборудование и коммуникации.

В то же время, в Росздравнадзоре считают, что медучреждения могут значительно ускорить процесс получения лицензий, перейдя на поэтапный подход, то есть, получать документы разрешающие ту или иную деятельность поочередно.

А врио губернатора Дмитрий Овсянников подчеркивает: «Показатель количества лицензированных медицинских учреждений в Севастополе, в конечном итоге, отражает эффективность работы правительства в сфере здравоохранения». И надеется, что федеральный центр продлит срок лицензирования до 2019 года.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 06.04.17

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