NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 06.04.17

Порошенко «подставил» послов G7

Порошенко «подставил» послов G7

Президент Украины Петр Порошенко некрасиво «подставил» послов стран «большой семерки» (G7). Ситуации можно описать булгаковской цитатой: «Поздравляю вас, гражданин, соврамши!».

Как передает корреспондент РИА , некрасивую историю рассказал у себя в фейсбуке депутат Верховной Рады Сергей Лещенко, входящий в неформальную «фракцию» посольства США. По данным Лещенко, на последней встрече Порошенко с послами G7 представители иностранных государств говорили о недопустимости атаки на гражданских активистов и введения электронных деклараций. Но по итогам этой встречи пресс-служба Порошенко выпустила релиз, в котором говорилось, что обсуждали исключительно продление антироссийских санкций. «Послы поняли, что их использовали в грязной игре», – констатирует Лещенко.

В комментариях к его записи пользователи вспоминают и прочее «бесконечное вранье» Порошенко по любому поводу и иронизируют над тем, что на встрече послы говорили о декларациях, а «Петро – о санкциях». Пишут и о том, что, скорее всего, срок президентства Порошенко подходит к концу, поскольку он надоел уже всем, в том числе и западным «кураторам».

Буквально пару дней назад Порошенко также уличили в откровенном обмане собственного народа, Как напоминает . Политолог Руслан Бортник призвал Порошенко не обманывать украинцев, выдавая предоставление очередного транша МВФ за признание украинских реформ. Бортник указал, что финансирование МВФ – это признак не процветания, а системного кризиса. «Не обманывайте, – пишет эксперт, – МВФ не финансирует процветающие страны». Бортник рекомендовал Порошенко попросить совета, к примеру, у Руанды или Мексики, также получающих гранты МВФ.

Киев, Зоя Березина

Киев. Другие новости 06.04.17

Только одно медучреждение Севастополя имеет лицензию. / Крымские чиновники, растратившие деньги, выделенные предпринимателям, получили условный срок. / Ничего личного, просто бизнес: украинские политики сохраняют крымские активы.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter