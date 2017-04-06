Порошенко «подставил» послов G7

Публикации за 06.04.17

Президент Украины Петр Порошенко некрасиво «подставил» послов стран «большой семерки» (G7). Ситуации можно описать булгаковской цитатой: «Поздравляю вас, гражданин, соврамши!».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», некрасивую историю рассказал у себя в фейсбуке депутат Верховной Рады Сергей Лещенко, входящий в неформальную «фракцию» посольства США. По данным Лещенко, на последней встрече Порошенко с послами G7 представители иностранных государств говорили о недопустимости атаки на гражданских активистов и введения электронных деклараций. Но по итогам этой встречи пресс-служба Порошенко выпустила релиз, в котором говорилось, что обсуждали исключительно продление антироссийских санкций. «Послы поняли, что их использовали в грязной игре», – констатирует Лещенко.

В комментариях к его записи пользователи вспоминают и прочее «бесконечное вранье» Порошенко по любому поводу и иронизируют над тем, что на встрече послы говорили о декларациях, а «Петро – о санкциях». Пишут и о том, что, скорее всего, срок президентства Порошенко подходит к концу, поскольку он надоел уже всем, в том числе и западным «кураторам».

Буквально пару дней назад Порошенко также уличили в откровенном обмане собственного народа, Как напоминает «ПолитНавигатор». Политолог Руслан Бортник призвал Порошенко не обманывать украинцев, выдавая предоставление очередного транша МВФ за признание украинских реформ. Бортник указал, что финансирование МВФ – это признак не процветания, а системного кризиса. «Не обманывайте, – пишет эксперт, – МВФ не финансирует процветающие страны». Бортник рекомендовал Порошенко попросить совета, к примеру, у Руанды или Мексики, также получающих гранты МВФ.

Киев, Зоя Березина

Киев. Другие новости 06.04.17

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