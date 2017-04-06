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Публикации за 06.04.17

Симферополь cобираются избавить от пробок односторонним движением

Симферополь cобираются избавить от пробок односторонним движением

В Симферополе решили снизить количество пробок и увеличить число парковочных мест за счет организации одностороннего движения еще на трех улицах.

Как передает корреспондент РИА , правила движения могут измениться на улицах Генерала Попова, Декабристов и Менделеева.

«Мы анализировали, что зачастую транспортные средства на этих улицах бросают с обеих сторон и получается диффузор. Мы просчитали, что если мы закольцуем эти три улицы, то около 300 парковочных мест можем выделить для наших граждан», – сообщил начальник управления ГИБДД по Крыму Анатолий Борисенко.

Окончательное решение по введению одностороннего движения остается за администрацией города. По словам Борисенко, пока планируется только обсуждение этого вопроса с городскими чиновниками.

Как сообщал «Новый День», также в столице Крыма, чтобы разгрузить город от пробок, собираются внедрить реверсивное движение. Нововведение в первую очередь коснется въездов-выездов из города. Планируется, что в утренние часы, когда основной поток идет на въезд, будут работать три полосы в сторону центра, а в вечернее время – три полосы на выезд из Симферополя. Реверсивное движение планируется ввести после окончания дорожных ремонтных работ.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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