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Крым

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Публикации за 06.04.17

Чихали на стометровую зону: в Алуште у моря скоро вырастет новая гостиница (ФОТО) / Деревья под застройку уже вырубили

Чихали на стометровую зону: в Алуште у моря скоро вырастет новая гостиница (ФОТО) Деревья под застройку уже вырубили

В Алуште в стометровой прибрежной зоне началась новая стройка.

Как передает корреспондент РИА , гостиница у моря появится в Профессорском уголке. Строители уже приступили к работам и вырубили фисташковую рощу. Фирма-застройщик ООО «Таврическая инвестиционная компания «Южный берег» зарегистрирована в квартире в Симферополе. По данным крымского общественника Александра Талипова, разрешение на строительство выдала администрация Алушты. У этой компании, как оказалось, уже есть объект на набережной – отель, его исключили из перечня под снос.

«ООО приступило к строительству очередного бетонного шедевра, это как? Опять никто ничего не видит? На кадастровой карте России участок не отмечен, был покрыт зеленью, а уже деревья вырублены», – написал на своей странице в Фейсбуке Талипов. И добавил, что местные власти, в лице главы администрации Галины Огневой, ничего не видят и стройке не препятствуют.

По факту застройки стометровой зоны общественник намерен обратиться в прокуратуру.

Новый День: Чихали на стометровую зону: в Алуште у моря скоро вырастет новая гостиница (ФОТО)

Большинство крымчан данная новость возмутила: «Порой наглость и жадность не имеет границ». Многие отметили, что несмотря на заявление крымских властей о сносе строений в стометровой прибрежной зоне, новый бетонный монстр никого уже не удивляет. Под постом отметился и бывший архитектор Симферополя Эрнст Мавлютов, который предположил, что расстояние от моря до стройки «особая рулетка измеряла».

Напомним, в стометровой зоне Алушты насчитали около 500 объектов, которые функционируют вне закона. Но на городской набережной демонтировали только несколько кафе.

Новый День: Чихали на стометровую зону: в Алуште у моря скоро вырастет новая гостиница (ФОТО)

Алушта, Анастасия Зук

Алушта. Другие новости 06.04.17

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