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Крым

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Публикации за 06.04.17

Палатки с чебуреками и фуд-траки с шашлыками могут оказаться в Крыму вне закона

Палатки с чебуреками и фуд-траки с шашлыками могут оказаться в Крыму вне закона

Нестационарные и передвижные точки общепита имеют право торговать только готовой кулинарной продукцией или запечатанной в заводскую упаковку. Об этом сегодня заявила заместитель начальника отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Елена Лысенкова.

Как передает корреспондент РИА , без проточной горячей и холодной воды, подключения к центральной канализации, холодильников и складских помещений любая точка по приготовлению чебуреков и шашлыков автоматически становится незаконной.

По словам Лысенковой, стационарные объекты общепита выполняют все требования, но с сезонными возникают большие проблемы: «С этими нестационарными объектами возникает много проблем и угроз заболеваний, – указала представитель Роспотребнадзора. – Эпидосложнения бывают, поступают звонки о некачественных продуктах и отравлениях, но мы стоим на вопросах профилактики».

Санитарные требования распространяются на все передвижные точки, в том числе – фуд-траки, которые только появились на крымском рынке.

«Все нестационарные передвижные точки должны быть закреплены за стационарными, – пояснила Лысенкова. – Эти передвижные точки могут реализовывать ограниченный ассортимент уже готовой продукции: в заводской упаковке, либо полуфабрикаты высокой степени готовности».

Симферополь, Глеб Заскоков

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