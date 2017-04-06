Палатки с чебуреками и фуд-траки с шашлыками могут оказаться в Крыму вне закона

Публикации за 06.04.17

Нестационарные и передвижные точки общепита имеют право торговать только готовой кулинарной продукцией или запечатанной в заводскую упаковку. Об этом сегодня заявила заместитель начальника отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Елена Лысенкова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», без проточной горячей и холодной воды, подключения к центральной канализации, холодильников и складских помещений любая точка по приготовлению чебуреков и шашлыков автоматически становится незаконной.

По словам Лысенковой, стационарные объекты общепита выполняют все требования, но с сезонными возникают большие проблемы: «С этими нестационарными объектами возникает много проблем и угроз заболеваний, – указала представитель Роспотребнадзора. – Эпидосложнения бывают, поступают звонки о некачественных продуктах и отравлениях, но мы стоим на вопросах профилактики».

Санитарные требования распространяются на все передвижные точки, в том числе – фуд-траки, которые только появились на крымском рынке.

«Все нестационарные передвижные точки должны быть закреплены за стационарными, – пояснила Лысенкова. – Эти передвижные точки могут реализовывать ограниченный ассортимент уже готовой продукции: в заводской упаковке, либо полуфабрикаты высокой степени готовности».

Симферополь, Глеб Заскоков

Симферополь. Другие новости 06.04.17

Чихали на стометровую зону: в Алуште у моря скоро вырастет новая гостиница (ФОТО). Деревья под застройку уже вырубили. / Симферополь cобираются избавить от пробок односторонним движением. / Украинские прокуроры, «поюзав» в Интернете, возбудили дело по задержаниям в Симферополе. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»