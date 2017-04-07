Ловкость рук и сплошное мошенничество: эксперты раскритиковали работу кабмина Украины

Публикации за 07.04.17

Украинское правительство не делает ничего для того, чтобы вывести страну из системного кризиса. Более того: власти максимально затрудняют решение стоящих перед страной проблем.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о перспективах Украины и «вредительстве» кабмина в накануне в Киеве говорили эксперты.

Доктор экономических наук и глава ЦНМ «Досвид» Наталья Семенченко отметила, что в стране быстрыми темпами идет деиндустриализация. Она пояснила: предприятия Востока Украины потеряны для Киева, производство в других регионах просто закрывается. В целом, Украина все глубже «уходит» в кризис.

По мнению Семенченко, Киев в своем курсе на евроинтеграцию абсолютно непродуманно принимает те или иные «правила игры», не желая или не умея просчитать последствия для своей экономики. В том числе, добавила она, это происходит из-за нехватки квалифицированных кадров.

Напомним, ранее эксперты заявили об «абсолютно неадекватном» подходе украинского кабмина к статистическим данным и фактически обвинил украинские власти в статистических и финансовых манипуляциях.

Семенченко признает: очень высоки риски того, что Украина в итоге пойдет по латиноамериканскому пути и станет не более чем сырьевым «придатком» для более развитых экономик, отмечает «ПолитНавигатор».

Киев, Зоя Березина

Киев. Другие новости 07.04.17

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