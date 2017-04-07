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Публикации за 07.04.17

Градоначальнику Севастополя понадобился вечерний помощник

Градоначальнику Севастополя понадобился вечерний помощник

Врио губернатора Севастополя понадобился вечерний секретарь.

Как передает корреспондент РИА , рабочий день обещают короткий – всего 5 часов (с 17:00 до 20:00), правда, в выходные придется «отсидеть по полной» – с 9:00 до 18:00. Зато работать придется через день: в среднем в месяц рабочий график охватывает 11 рабочий дней и 4 выходных.

Требования к претендентам без изысков: высшее образование, умение пользоваться компьютером и другой оргтехникой. В обязанности вечернего помощника градоначальника входит: сидеть в приемной, отвечать на телефонные звонки и вопросы посетителей. Платить за это обещают 30 – 40 тысяч рублей.

Напомним, средняя заработная плата в городе, по данным Севастопольстата, по итогам 2016 года составляла 25 – 26 тысяч рублей.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 07.04.17

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