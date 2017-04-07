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Крым

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Публикации за 07.04.17

Шило на мыло: в Крыму нашли замену McDonalds

Шило на мыло: в Крыму нашли замену McDonalds

В крымских ресторанах быстрого питания сети McDonalds снова будут продавать бургеры.

Как передает корреспондент РИА , в 2014 году заведения McDonalds закрылись в Симферополе, Ялте и Севастополе.

Власти Ялты даже грозились снести здание, расположенное на набережной. Но бывшие владельцы быстро продали недвижимость, а с новыми ссориться чиновники, видимо, не рискнули.

Сегодня стало известно, что в заданиях, ранее принадлежавших McDonalds, откроются точки быстрого питания «Мир Бургер». В помещениях уже идет ремонт, начат набор сотрудников: нужны студенты без опыта работы.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 07.04.17

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