В выходные Крым будет штормить

Публикации за 07.04.17

В Крыму объявлено штормовое предупреждение.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», 8-9 апреля на полуострове ожидаются проливные дожди, ветер усилится до 18-23 м/с.

МЧС по Крыму напоминает о правилах безопасности и просит воздержаться от поездок в горы.

Как сообщили РИА «Новый День» в «Морской дирекции» (оператор Керченской пассажирской паромной переправы – прим. «НД»), на данный момент паромы курсируют в штатном режиме. Ситуация может измениться сегодня после 21:00 по местному времени.

Напомним, что критичной для работы паромов считается сила ветра свыше 16 м/с.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 07.04.17

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