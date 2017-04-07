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Крым

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Публикации за 07.04.17

В аэропорту «Симферополь» прокомментировали сообщения о бомбе, появившееся в соцсетях

В аэропорту «Симферополь» прокомментировали сообщения о бомбе, появившееся в соцсетях

Крымчане напуганы происшествиями в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону: в социальных сетях распространяется информация о замаскированных взрывных устройствах, разбросанных где ни попадя. Одно из них якобы нашли в аэропорту Симферополя.

В МВД Крыма информацию о нахождении взрывоопасного предмета в аэропорту прокомментировать не смогли: «Это не наша компетенция». Не прояснили ситуацию и в ФСБ: «Мы не комментируем такие вещи. Будет если что-то, то естественно будет информация. Раз нет официального заявления тогда, что комментировать?».

Получить информацию удалось лишь в аэропорту: «Это кто-то пошутил, мы работаем нормально, безопасность повышена. Нам всю ночь звонили и из ЧФ, и из ФСБ, откуда только не звонили, но подозрительных предметов в аэропорту Симферополя не было зафиксировано», – сообщил РИА заместитель генерального директора по авиационной безопасности аэропорта «Симферополь» Николай Торбач.

Стоит отметить, что после происшествий, подобных тем, что произошли в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону, тревожность населения всегда резко повышается – людям везде начинают мерещиться преступники и взрывоопасные предметы, в соцсетях начинают распространять информацию о найденных взрывных устройствах. Поэтому Национальный антитеррористический комитет (НАК) на днях напомнил жителям России об ответственности за распространение заведомо ложной или неподтвержденной информации от анонимных источников о якобы готовящихся террористических атаках.

Однако бдительность терять все же не стоит – о любых подозрительных предметах и личностях необходимо немедленно сообщать в полицию.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 07.04.17

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