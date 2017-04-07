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Крым

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Публикации за 07.04.17

В Керчи раскопали античный оборонительный ров

В Керчи раскопали античный оборонительный ров

В Керчи обнаружили фрагмент Тиритакского оборонительного рва, защищавшего крымчан от набегов кочевников.

Как уже сообщал «Новый День», в районе строительства автомобильных подходов к будущему мосту через Керченский пролив, археологи РАН проводят масштабные археологические исследования: эта территория была заселена ещё в глубокой древности и богата на исторические артефакты.

В конце марта учёные раскопали остатки городища эпохи бронзы. Найденные предметы относятся к IV веку до нашей эры. К этой же эпохе относится и новая находка. По мнению археологов, сооружение тянется от древнего городища Тиритака до деревни им. Войкова (около 13 км – прим. «НД»).

Учёные будут работать на объекте три месяца. Впоследствии Тиритакский вал разберут, чтобы проложить на этом месте трассу «Таврида», сообщает kerch.com.ru.

Керчь, Оксана Мурзина

Керчь. Другие новости 07.04.17

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