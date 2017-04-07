Впервые: Симферополь будет принимать Парад Победы

Публикации за 07.04.17

9 мая Парады Победы пройдет сразу в трех городах Крымского полуострова.

Как сообщили РИА «Новый День» в штабе Черноморского флота, по традиции военные парады пройдут в городах-героях Керчь и Севастополь. Кроме того, впервые подобное мероприятие организуют в Симферополе.

Всего в Крыму в парадах примут участие около 3 тысяч человек: ветераны, военнослужащие, нахимовцы, юнармейцы. В механизированной части парадов будет представлено около 80 единиц боевой техники – от ракетных установок до танков.

Посмотреть репетиции парадов на улицах крымских городов можно будет после 25 апреля.

Напомним, первый Парад Победы состоялся в Москве на Красной площади 24 июня 1945 года в честь победы СССР над фашисткой Германией. В нем принимали участие 12 сводных полков по одному от каждого действовавшего к концу войны фронта, а также от Военно-морского флота и Наркомата обороны. Было представлено около 2 тысяч единиц военной техники. В конце парада к подножию Мавзолея были брошены 200 знамен разгромленных немецко-фашистских войск.

Следующий парад состоялся в честь 20-летия Победы 9 мая 1965 года.

В этот же день подразделения Черноморского флота прошли торжественным маршем и по Севастополю.

Затем парады проводили в 1985, 1990 и 1995 году. 19 мая 1995 года принят федеральный закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», согласно которому военные парады с привлечением вооружения и военной техники, использованием копий Знамени Победы ежегодно проводятся в Москве, городах-героях, а также городах дислокации военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.

В Севастополе парады военнослужащих Черноморского флота России и Военно-морских сил Украины проходили ежегодно с 2000 года. С 2014 года в месте с торжественным сухопутным маршем организуются морской и авиационный парады.

В Керчи военные парады в честь Дня Победы начали проводить с 2014 года.

Симферополь, Варвара Бурлакова

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