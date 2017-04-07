Морковка для осла: воспользоваться европейским безвизом смогут не более 3% украинцев

Публикации за 07.04.17

Поездки в ЕС смогут себе позволить не более 10% населения Украины. Но скорее всего не более 3%.

Как уже сообщал «Новый День», депутаты Европарламента одобрили закон о безвизовом въезде на территорию ЕС для граждан Украины. Правда, только для краткосрочного пребывания: на 90 дней с туристической или профессиональной целью.

«Данное решение не затрагивает подавляющее большинство граждан Украины, так как позволить себе туристические поездки в Европу сейчас могут менее 10%, а, по некоторым данным, менее 3% населения Украины. В этом отношении мы просто видим очередную пиар-акцию властей. Однако для большинства людей это не имеет никакого практического значения», – заявил политолог Денис Денисов.

Он отметил, что Евросоюз использовал тему безвизового режима «как морковку для осла», заставляя Украину изменять свое законодательство и принимать нормативно-правовые акты в интересах европейских партнеров. Эксперт напомнил, что ЕС специально – «под Украину» – принял положение о приостановке действия безвизовых соглашений с третьими странами.

«Сейчас пройдет несколько месяцев, чиновники Евросоюза посмотрят, как функционирует данное соглашение и, в случае, если они увидят угрозу со стороны Украины, они это решение отменят.

Мы прекрасно понимаем, что украинская власть своей пропагандой этого решения сделала очень плохую услугу своему населению, потому что большинство считает, что теперь они могут спокойной ехать на заработки в Евросоюз, сколько угодно вообще там находиться, и это будет проблемой, которую в ближайшее время оценят евробюрократы.

А, как мы знаем, там на угрозы могут реагировать достаточно жестко, – вплоть до того, что возьмут и отменят данное решение», – цитирует Денисова ПолитНавигатор.

Киев, Лиана Макоба

Киев. Другие новости 07.04.17

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