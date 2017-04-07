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Крым

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Публикации за 07.04.17

В Севастополе неопытный водитель на автопогрузчике раздавил коллегу

В Севастополе неопытный водитель на автопогрузчике раздавил коллегу

В Севастополе подсобный рабочий опрокинул автопогрузчик на строителя.

Как передает корреспондент РИА , сотрудник одной из строительных фирм не имел ни водительских прав, ни разрешения на управление маломобильным транспортным средством. Несмотря на это мужчина сел за руль автопогрузчика, правда, поработать не удалось: машина опрокинулась на находящегося рядом коллегу. Пострадавший был доставлен в больницу и находится в стабильно тяжелом состоянии. А в отношении водителя возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении погрузочных работ, повлекших по неосторожности тяжкий вред здоровью человека, сообщает Следственный комитет Севастополя.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 07.04.17

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