В Крыму построят еще одну птицефабрику

Публикации за 07.04.17

В Советском районе Крыма построят птицеводческий комплекс. Инвестпроект оценен в 8,54 млрд рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первую линию предполагается пустить весной 2018 года. Планируемый ежегодный объем производства – 51 тыс тонн мяса бройлера в убойном весе. Инвестиционное соглашение о строительстве собираются подписать на Ялтинском международном экономическом форуме, который пройдет с 20 по 22 апреля.

Планируется, что в будущем птицеводческий комплекс станет частью многопрофильного Черноморского мясного кластера, в рамках которого будет налажено производство курятины, свинины, мяса крупного рогатого скота и мясопродуктов.

Отметим, в настоящее время в Крыму работают десять птицеводческих предприятий, в том числе несколько крупных фабрик.

Советский район, Анастасия Зук

Советский район. Другие новости 07.04.17

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