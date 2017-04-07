NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 07.04.17

В Крыму построят еще одну птицефабрику

В Крыму построят еще одну птицефабрику

В Советском районе Крыма построят птицеводческий комплекс. Инвестпроект оценен в 8,54 млрд рублей.

Как передает корреспондент РИА , первую линию предполагается пустить весной 2018 года. Планируемый ежегодный объем производства – 51 тыс тонн мяса бройлера в убойном весе. Инвестиционное соглашение о строительстве собираются подписать на Ялтинском международном экономическом форуме, который пройдет с 20 по 22 апреля.

Планируется, что в будущем птицеводческий комплекс станет частью многопрофильного Черноморского мясного кластера, в рамках которого будет налажено производство курятины, свинины, мяса крупного рогатого скота и мясопродуктов.

Отметим, в настоящее время в Крыму работают десять птицеводческих предприятий, в том числе несколько крупных фабрик.

Советский район, Анастасия Зук

Советский район. Другие новости 07.04.17

В Севастополе неопытный водитель на автопогрузчике раздавил коллегу. / Морковка для осла: воспользоваться европейским безвизом смогут не более 3% украинцев. / Украинский суд арестовал предприятия Ахметова в Донбассе.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter