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Публикации за 07.04.17

Симферополь убирают только к приезду делегаций из Москвы

Симферополь убирают только к приезду делегаций из Москвы

В министерстве жилищно-коммунального хозяйства Крыма возмутились отношением администрации Симферополя к санитарному состоянию города.

Как передает корреспондент РИА , в ведомстве заметили: улицы тщательно убирают только накануне визита какой-нибудь делегации руководящих чиновников из Москвы.

В качестве примера замминистра ЖКХ Крыма Якуб Зейтулаев привел случай с сегодняшним приездом вице-премьера правительства России Дмитрия Козака, замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрея Чибиса и замминистра экономического развития РФ Сергея Назарова, в связи с чем ответственные службы «получили вчера вечером команду привести город в порядок».

«Это неправильно, неэффективно. Они как минимум должны были в понедельник это начать, чтобы в пятницу, к приезду высокопоставленных чиновников привести город в порядок. Но опять же, вопрос: почему это делается только к приезду каких-то делегаций? Почему это не делается просто потому, что это должно быть, потому что здесь живут граждане, которые заслужили это? Нет, у нас как только какая-то делегация приезжает, мы активно начинаем белить бордюры, мусороуборочная техника, которой якобы нет, выезжает», – возмутился Зейтулаев. И напомнил, что уборка к 1 мая тоже обычно начинается только 29 апреля.

По его мнению, постоянная смена руководителей в департаменте городского хозяйства свидетельствует о «какой-то системной ошибке в управлении этими процессами непосредственно в администрации города». Зейтулаев считает, что мусороуборочной техники в городе может и не хватает, «но не до такой степени». К тому же, администрация имеет возможности решения этих «вопросов технического характера».

«Чего-чего, а финансовых средств в Симферополе предостаточно. Учитывая, что в прошлом году мы им 100 миллионов на год дали, потом 300 миллионов добавили. В этом году речь уже идет о 500 миллионах на уборку мусора. Я все-таки считаю, что необходимо наладить систему непосредственно в администрации города, чтобы эта система работала», – сказал замминистра, добавив, что сейчас эта «система работает в ручном режиме», а за Симферополем закреплен отдельный человек в министерстве ЖКХ – первый заместитель министра ЖКХ Михаил Селезнев.

«Пока что мы им вынуждены помогать, подсказывать, заставлять», – резюмировал Зейтулаев.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 07.04.17

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