МинЖКХ Крыма предлагает «спамить» симферопольцев фотокарточками со стихийными свалками

Публикации за 07.04.17

В министерстве жилищно-коммунального хозяйства Крыма предлагают «заспамить» симферопольцев фотографиями со стихийными свалками. Таким образом в ведомстве надеются разбудить совесть горожан – именно их подозревают в создании несанкционированных свалок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», идею озвучил заместитель министра ЖКХ Якуб Зейтулаев: «Люди выезжают и в конце улицы бросают мусор. Причем там нет ни мусорных бачков, площадок. Это «культура», – возмущенно рассказал чиновник свалке в микрорайоне Фонтаны. – Поэтому предлагаю фотографировать и каждому, кто живет в 200-300 метрах в почтовый ящик эту фотографию кидать. И снизу подписывать: «Спасибо, что вы дали нам работу». Надо как-то приучать население».

Зейтулаев добавил, что на закрытый полигон твердых коммунальных отходов в Каменке (пригород Симферополя) продолжают свозить мусор: «Вокруг Симферополя есть районные поселения и села, жители которых договариваются частным способом. Проедут по нескольким улицам, соберут грузовик мусора, водителю заплатят за бензин, и он везет на эту свалку».

Подобные незаконные вылазки в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Крыма стараются отслеживать, привлекая к ответственности нарушителей.

Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов призвал крымчан заключать договора на вывоз мусора на полигоны. По его мнению, это является социальной обязанностей жителей республики, без чего «не будет чисто на улицах». Если же крымчане продолжат игнорировать необходимость заключения договоров с компаниями, имеющими лицензии на вывоз отходов, в одиночку чиновники с ситуацией справиться не смогут.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 07.04.17

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